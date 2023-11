Wtorkowa rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami z powodu ważnego interesu prywatnego - informuje TVN24.

Przypomnijmy, że apelację złożyła pełnomocniczka 26-letniej Karoliny B., mec. Ewa Waszkowiak. Orzeczoną w styczniu karę uważa bowiem za zbyt wysoką. Zaskarżyła wyrok w całości.

Akt oskarżenia Karoliny B. trafił do sądu 8 kwietnia 2022 roku. Jak ustalili śledczy, 21-letni Igor K. został zraniony w nocy z 29 na 30 kwietnia w budynku przy ulicy Sarmackiej w Warszawie. Mężczyznę znaleziono na klatce schodowej, trzymał się za brzuch, miał ranę kłutą i krwawił. W śledztwie ustalono, że przyczyną śmierci był cios 15-centymetrowym ostrzem. Prokurator zażądał 25 lat więzienia dla jego partnerki Karoliny B. Kobieta nie przyznała się do zarzutu zabójstwa, zeznała, że to był wypadek, do którego doszło "podczas ataku paniki, wywołanego lub zintensyfikowanego przez substancje psychoaktywne".

23 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Karolinę B. winną zabójstwa i wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności. Na podstawie opinii biegłych sąd wykluczył, by kobieta miała w jakimkolwiek stopniu ograniczoną poczytalność. Sędziowie nie uwierzyli twierdzeniom oskarżonej, że do zdarzenia mogły się przyczynić środki psychoaktywne.