Bartosz Tiutiunik, obrońca kierowcy wystąpił o list żelazny dla swojego klienta 4 października. Tego samego dnia na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich polskie służby we współpracy z lokalną policją zatrzymały Sebastiana M.

Reklama

Reklama

Jak tłumaczył adwokat, w wydanym wówczas oświadczeniu, jego klient nie uciekł z Polski, lecz przebywał za granicą w momencie, gdy - za pośrednictwem mediów - dowiedział się, że będzie miał postawione zarzuty. Przekonywał, że dopóki jego klient przebywa za granicą, wydanie listu żelaznego jest możliwe.

Sebastian M. przebywa za granicą. W związku z tym jest spełniony podstawowy warunek formalny do tego, żeby rozważać możliwość przyznania mu listu żelaznego. Jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, kiedy najszybciej mój klient może pojawić się w Polsce, to moja odpowiedź jest taka: wtedy, kiedy dostanie list żelazny, to może skrócić w sposób znaczący postępowanie ekstradycyjne - uważa Tiutiunik.

Sam Sebastian M. nie wyraził zgody na ekstradycję. Podał trzy powody: hejt w kraju, zaangażowanie się ministra Zbigniewa Ziobry w jego sprawę oraz brak praworządności w Polsce.

Do tej pory przed tamtejszym sądem odbyło się zaledwie jedno, ekstradycyjne posiedzenie. Jeszcze kilka przed nami.