8 lat więzienia za śmierć matki czwórki dzieci. Prokuratura chciała dożywocia

Do tragicznego wypadku doszło 28 maja 2022 r. ok. godz. 10 w Krasnymstawie. Anna K., kierująca toyotą rav 4 potrąciła 45-latkę jadącą rowerem z 3-letnim chłopcem. Oboje w ciężkim stanie trafili do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dwa dni później kobieta zmarła. Chłopca, który przez ponad dwa tygodnie przebywał w śpiączce farmakologicznej, udało się uratować, ale czekało go długie leczenie i rehabilitacja. 45-latka osierociła czworo dzieci.

Na miejscu szybko okazało się, że kierująca toyotą Anna K. jest kompletnie pijana. Podczas próby przebadania stała się agresywna i wulgarna wobec policjanta. Od kobiety pobrana została krew do badań. Ustalono, że 59-letnia kobieta miała 3,5 promila.



Z ustaleń policjantów wynikało, że Anna K. kierując toyotą chwilę wcześniej na parkingu uszkodziła dwa samochody. Podczas ucieczki z miejsca na ul. Kościuszki w Krasnymstawie doprowadziła do kolizji z kolejnym, zaparkowanym autem. W tym przypadku również nie zatrzymała się i uciekała z miejsca. Po przejechaniu kilkuset metrów na tej samej ulicy potrąciła rowerzystkę przewożącą dziecko. Kierująca rowerem jechała w tym samym kierunku i nie mogła w żaden sposób uniknąć zdarzenia. Po potrąceniu rowerzystki kierująca toyotą przejechała jeszcze około 50 metrów gdzie zderzyła się kierującą renault, która zatrzymała auto widząc wypadek - relacjonowała miejscowa policja.



Jak informuje "Super Tydzień Chełmski" Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie oskarżyła w kwietniu Annę K. o zabójstwo z zamiarem ewentualnym oraz usiłowanie zabójstwa w połączeniu ze spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała u dziecka Agnieszki N. Mieszkanka gm. Kraśniczyn odpowiadała przed sądem również za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości oraz naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjanta. Groziło jej nawet dożywocie.

Wyrok zapadł 12 października. Sąd uznał oskarżoną winną, ale nie zabójstwa, tylko – po zmianie zarzutu – spowodowania w wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (pozostałe zarzuty zostały utrzymane). Anna K. została skazana na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto zasądzono wobec niej dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.