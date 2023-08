Ustawa Kamilka: krzywda dzieci pod lupą ekspertów

Za sprawą tzw. ustawy Kamilka powstaną dwa zespoły – do spraw analiz zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, oraz do spraw ochrony małoletnich. Minister sprawiedliwości opracował dwa projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących powoływania oraz działania tych ciał.

W skład zespołu analizującego przypadki maltretowania i śmierci dzieci wejdą powoływani przez ministra sprawiedliwości eksperci stali, osoby działające na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem na terenie województwa, w którym doszło do analizowanego zdarzenia, a także inni eksperci z dziedziny prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji bądź też innej dziedziny, o ile będzie to niezbędne do przeprowadzenia analizy zdarzenia. Za swoją pracę nad analizą otrzymają 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Na razie zabezpieczono środki na dziesięć takich analiz.

Członkowie zespołu zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Kluczowe znaczenie ma mieć rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję. Na jej czele ma stanąć wiceminister sprawiedliwości.

Udział w pracach zespołu do spraw ochrony małoletnich będzie miał charakter nieodpłatny. Jego członkowie dostaną zwrot kosztów podróży. Mają m.in. opracowywać krajowe plany oraz analizować rozwiązania prawne chroniące dzieci przed krzywdzeniem.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne