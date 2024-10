Czytaj więcej Prawo drogowe Na rondo wjeżdżamy bez kierunkowskazu - prawomocny wyrok NSA Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zakończył trzyletni spór o to, czy kandydat na kierowcę musiał włączyć lewy kierunkowskaz podczas wjazdu na rondo.

Sąd: rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie

Na skutek skargi egzaminatora sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 764/24). W wyroku z 10 września 2024 roku uznano, że rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu.

Sąd podzielił pogląd zaprezentowany we wcześniej wspomnianym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z27 lutego 2020 r. (sygn. akt I OSK 2025/18) mówiący o braku podstawy prawnej do nakazania włączenia kierunkowskazu przy wjeżdżaniu na rondo, z uwagi na to, że w czasie wjazdu na rondo kierowca i tak nie może zmienić kierunku jazdy, zatem nie musi uprzedzać o tym innych kierowców sygnałami. Taki obowiązek powstaje dopiero przed rozpoczęciem manewru opuszczania ronda, a w przypadku rond o więcej niż jednym pasie – przed rozpoczęciem manewru zmiany pasa poprzedzającym opuszczenie ronda. Jedynie w sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu wielopasmowym) istnieje obowiązek sygnalizowania takiego manewru. Co do zasady, dopiero opuszczenie ronda jest zmianą kierunku ruchu, gdyż sam zjazd może odbyć się w jedną, ze zwykle wielu dostępnych dróg zjazdowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 września 2024 roku

Sygn. akt III SA/Kr 764/24