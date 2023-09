Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy

– Jest coraz mniej chętnych do uzyskiwania uprawnień i wprowadzanie kolejnych punktów nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Poza interesem politycznym, który czasem bywa widoczny – uważa Marek Staszczyk.

Sprawdzamy dalej. Pytamy Janusza Stachowiaka, który jest dyrektorem Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.

– Osobiście, gdybym miał zdawać egzamin w mniejszym lub większym mieście, wybrałbym to większe. Przecież nie chodzi o to, by zdać egzamin za pierwszym razem, ale żeby potrafić się bezpiecznie poruszać po mieście, a potem na drodze – zapewnia.

Janusz Stachowiak jest także dyrektorem WORD-u w Rzeszowie. Na Podkarpaciu działają od lat cztery „podstawowe” WORD-y i nie ma żadnych oddziałów. – Nie są potrzebne – uważa.

Kandydatów na prawo jazdy jest coraz mniej. Egzamin teoretyczny (testy) na prawo jazdy kat. B zdaje średnio 70 procent. Przy pierwszym podejściu do egzaminu praktycznego średnia zdawalność to 50 proc. Powtórka - ok. 40 proc.