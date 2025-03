Dofinansowanie do kursu prawa jazdy z programu „Aktywny samorząd”. Komu przysługuje?

Dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością. Pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać w 2025 roku to 5 544 zł. W ramach tej kwoty można sfinansować koszty kursu, egzaminów na prawo jazdy oraz innych związanych z tym wydatków. W przypadku kategorii B dofinansowanie do kosztów kursu i egzaminów wynosi 2 426 zł, a do pozostałych kosztów (np. dojazdu) - 924 zł. Wymagany udział własny wnioskodawcy to co najmniej 10 proc. ceny usługi.

Dofinansowanie przysługuje w przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu ruchu lub narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Mogą się o nie ubiegać osoby w wieku aktywności zawodowej (od 16. roku życia, kobiety do 60 lat i mężczyźni do 65 lat), by zwiększyć w ten sposób swoje szanse na rynku pracy. Termin przyjmowania wniosków na 2025 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2025 roku.

Kiedy kurs prawa jazdy może sfinansować pracodawca? Jak uzyskać na to środki?

Środki na sfinansowanie kursu prawa jazdy pracownika może uzyskać również pracodawca, który chce podnieść kwalifikacje zatrudnionych osób. O dofinansowanie można ubiegać się z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W przypadku mikroprzedsiębiorców zwrot kosztów może wynieść 100 proc., a w przypadku pozostałych przedsiębiorców 80 proc., wymagany jest bowiem wkład własny 20 proc. Kwota z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazana do dyspozycji urzędów pracy w 2025 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego to ok. 415 409 tys. zł. Środki mogą być przyznane pracodawcom, którzy spełniają określone wymagania dotyczące podniesienia kompetencji pracowników.

Dostępne są również kursy z dotacjami z Unii Europejskiej. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie Bazy Usług Rozwojowych.