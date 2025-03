Jednorazówki mają być zakazane. MZ ujawniło plany ws. e-papierosów

Jak czytamy na stronie Rady Ministrów, projektowana regulacja wynika z "konieczności dalszego ograniczenia używania papierosów elektronicznych jednorazowego użytku nie tylko przez osoby poniżej 18. roku życia, ale także przez dorosłych”. Przy czym największy wpływ nowa ustawa ma mieć na tzw. młodych dorosłych.

Zakaz jednorazówek – MZ podaje argumenty

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że papierosy elektroniczne zarówno z nikotyną jak i te zawierające inne substancje to wyroby stanowiące ewidentne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zawierają substancję silnie uzależniającą oraz inne substancje wchłaniane o niezbadanych skutkach do organizmu ludzkiego.

„Działania popularyzujące te produkty, pozbawienie ich uciążliwości typowych dla tradycyjnych papierosów takich jak np. uciążliwy zapach powodują, że są one uznawane za atrakcyjne i postrzegane jako niestanowiące zagrożenia dla zdrowia. Produkty te zwiększają dostępność do używania substancji szkodliwych z uwagi na fakt, że są one gotowe do użycia niezwłocznie po zakupie i nie wymagają wcześniejszego przygotowania. Ryzyko istnienia na rynku takich wyrobów jest szczególne dla młodego pokolenia i osób niepalących, i wynika m.in. z obecności nikotyny, która jest substancją silnie psychoaktywną i uzależniającą. Wykazano cyto- i pneumotoksyczność oraz immunosupresyjne działanie substancji zawartych w e-papierosach. Ponadto wyroby te wykazują podobną cytotoksyczność co tradycyjne papierosy, co może prowadzić do stanu zapalnego w płucach” - podkreśla MZ.

Jak dodaje, e-papierosy są także szkodliwe dla środowiska, gdyż są zbudowane z plastiku i zawierają baterie litowo-jonowe, które trudno poddać recyklingowi. Jednorazówki, przez swoją budowę, utrudniają też kontrolę płynu.