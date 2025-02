Bogdan Święczkowski wieszczy wojsko na polskich ulicach w ciągu pół roku

- Jeżeli obecna władza, osoby, które kierują państwem, zarówno z władzy wykonawczej i ustawodawczej, nie mają nic na sumieniu, to powinny pozwolić prokuratorowi Ostrowskiemu przeprowadzić sprawnie i obiektywnie to postępowanie – uważa prezes TK. Jak dodał, prok. Michał Ostrowski jest obecnie jedynym legalnym zastępcą Prokuratora Generalnego.

Prezes TK sugeruje, że Donald Tusk może zrobić, co Benito Mussolini

Bogdan Święczkowski powiedział, że choć nie ma obecnie czołgów i żołnierzy na ulicach, to należy pamiętać o historii. Przywołał przykład Benito Mussoliniego, który doszedł do władzy faszystowskiej we Włoszech w sposób demokratyczny i później demokratycznie zmieniał ustrój.

- Historia magistra vita est [łac. historia nauczycielką życia – przyp. red]. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji , w której Polska stanie się państwem niedemokratycznym, w którym będzie obowiązywała władza dyktatorska. Obawiam się tego. Uważam że jesteśmy blisko sytuacji kiedy w przeciągu roku, pół roku czasu może dojść do tego, że w przeciągu pół roku – roku czasu może dojść do tego, że zostaną wyprowadzone siły zbrojne czy też policja na ulice, żeby próbować powstrzymać protesty społeczne - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego – mówił prezes TK. Jak mówił, sam liczy się z tym, że może zostać wyprowadzony pod bronią z Trybunału Konstytucyjnego.

Zapytany, czy to oznacza, że Donald Tusk ogłosi stan wojenny, odpowiedział:

- Nie wymieniam tutaj nazwisk. Ja nie wiem, kto kieruje tą zorganizowana grupą przestępczą. Być może biorą w niej udział osoby spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. Od tego jest postępowanie karne, od tego jest pan prokurator – powiedział. Jak wyjaśnił ma pewne prywatne podejrzenia, jakie siły ingerują w polską rzeczywistość polityczno-prawną.