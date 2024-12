Poznaliśmy zwycięzców I edycji konkursu „Znak Towarowy Roku 2023”

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Znak zgłoszony przez Dawida Łącza DLB.

Uzasadnienie: znak jest stylizowanym zapisem trzech pierwszych liter nazwy firmy. Równocześnie naśladuje sylwetkę roweru i w ten sposób nawiązuje do obszaru jej działalności. Czytelny, ale nie natrętny, wyrazisty pod względem graficznym. Dobrze zharmonizowano element graficzny i słowny. Wizualnie znak przyciąga uwagę, pozytywnie wpływa na emocje i skojarzenia z marką. Stwarza to podstawy sukcesu i zaufania do marki na długie lata.

4. Niekonwencjonalny znak towarowy

Multimedialny znak IP matters

Zgłoszony przez Lewandowski Gradek Lewandowska Spółka Partnerska Radców Prawnych.