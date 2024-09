Wiceminister nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy w przypadku UKEN chodzi o wymierzenie rektorowi kary finansowej (którą Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła za niezgodne z prawem rozwiązanie umów z pracownikami), podejrzenia jakoby część zwolnień spowodowana była czynnikami politycznymi, czy też fakt, że rada uczelni odrzuciła jedynego kontrkandydata prof. Borka.

Polityk zaznaczył przy tym, że choć proces wyłonienia rektora był zgodny z prawem, „nie mieściło się to w kanonach demokracji”. Zapowiedział, że nadchodząca nowelizacja ustawy powinna więc eliminować takie sytuacje w przyszłości; zmienione mają zostać m.in. zasady funkcjonowania rady uczelni.

Eksperci: rektora nie powinno wybierać wąskie grono

Konieczność zmian dostrzegają też eksperci. Zdaniem prezesa Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Piotra Pokornego, wiele uczelni wyciąga błędne wnioski z przepisów dotyczących wyboru rektorów.

– Zgodnie z ustawą kandydata na to stanowisko – po zaopiniowaniu przez senat – może bowiem zgłaszać nie tylko sama rada, ale też inne podmioty wskazane w statucie. Wiele uczelni tego jednak nie dostrzega, co w praktyce prowadzi do zawężenia ich grona i ograniczenia demokracji – komentuje prawnik.

I unaocznia, że jeśli rada składa się z siedmiu osób, to przy niepełnym składzie, do wskazania jednego kandydata mogą wystarczyć tylko trzy głosy „za”. Według prezesa, rady powinny więc móc jedynie opiniować przedstawianych kandydatów – tak jak robi to senat.