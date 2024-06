Wiatraki dalej od drogi, farmy fotowoltaiczne z powłoką

Jeśli zaś chodzi o pozostałe kategorie dróg, to minimalna odległość od drogi krajowej wynosi 10 m w terenie zabudowy i 25 m poza nim, w przypadku dróg wojewódzkich oraz powiatowych 8 i 20 m, a dla dróg gminnych 6 i 15 m.

To oznacza, że o ile minimalna odległość budynku w mieście od przebiegającej przez nie drogi krajowej wynosi 10 m, to 12metrowej wysokości wiatrak nie powinien być usytuowany bliżej niż 24 m od drogi. W przypadku autostrad musiałyby by być one oddalone o 30 (w terenie zabudowy) i 50 m. od drogi poza tym terenem.

Dzięki temu – jak wskazuje GDDKiA - w sytuacji gdy wiatrak przewróci się, to nie zablokuje pasa drogowego, nie spowoduje serii wypadków, nie sprowadzi katastrofy w ruchu lądowym.

- Wskazana odległość zminimalizuje również ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowanego oderwaniem elementów turbiny i siłą rzutu jego przemieszczenia na drogę, a także zminimalizuje ryzyko konsekwencji wpływu oblodzenia elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego – wskazuje Paweł Woźniak, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii dodając, że ryzyko to jest powiązane z możliwością oderwania się brył lodu i śniegu z turbin wiatrowych i siłą rzutu przemieszczenia na drogę.

Fotowoltaika może oślepiać kierowców

Co więcej GDDKiA proponuje się również by odległości określone w art. 43 ustawy o drogach publicznych dotyczyły także farm fotowoltaicznych. Drogowcy chcą też wprowadzenia wymogu by cała instalacja widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem była pokryta powłoką antyolśnieniową. Chodzi o wyeliminowanie ryzyko oślepiania kierowców, które mające silny negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.