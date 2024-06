Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet Spółka Eurozet Radio, nadawca Radia Zet, nie zapłaci 476 tys. zł kary, jaką nałożył na nią przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z nadawcą, że decyzję wydano z naruszeniem prawa, a kara jest rażąco wygórowana.

Sąd o pieniądzach z abonamentu : wiadomo, kto jest likwidatorem TVP

Dla prof. Katarzyny Bilewskiej, adwokatki i ekspertki prawa handlowego, stanowisko sądu nie jest zaskoczeniem. - Kwotę zobowiązania składa się do depozytu sądowego m. in. wtedy, gdy nie wiadomo, kto jest wierzycielem, a w przypadku TVP taka sytuacja nie zachodzi. Podmiot jest znany, uchwała o ustanowieniu likwidatora jest w mocy, a dodatkowo likwidator jest ujawniony w rejestrze przedsiębiorców jako osoba uprawniona do reprezentacji czynnej i biernej spółki – wyjaśnia ekspertka. Dodaje, że sąd powinien był w ogóle odrzucić wniosek Przewodniczącego KRRiT, gdyż nie ma on tzw. zdolności sądowej i nie jest on w ogóle uprawniony do wszczęcia postępowania przed sądem w sprawie złożenia środków z abonamentu do depozytu sądowego.

- Stroną w takim postępowaniu mógłby być natomiast Skarb Państwa, i to przeciwko niemu Telewizja Polska mogłaby rozważyć wystąpienie z powództwem do sądu o wypłatę środków z abonamentu – sugeruje prof. Bilewska.