W jej opinii nie doszło do wprowadzenie w błąd ministra finansów przez Adama Glapińskiego co do stanu finansów publicznych. Ten najcięższy zarzut jest nietrafny. MF oparł budżet na sierpniowej prognozie, natomiast nie brał pod uwagę informacji prezesa NBP ze stycznia, kiedy po kilku miesiącach sytuacja gospodarcza uległą zmianie.

Zarzuty biorą się z niewiedzy i nieznajomości prawa. To minister finansów powinien być właściwie postawiony przed Trybunał Stanu, bo nie czyta dokumentów, a nie prezes Glapiński – stwierdziła prof. Chojna-Duch.