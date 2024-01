Prof. Piotrowski nie ma wątpliwości, że Kamiński i Wąsik są posłami

O zmianach w mediach publicznych

Prof. Ryszard Piotrowski powtórzył też swoją opinię, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz złamał konstytucję działaniami w spółkach TVP i Polskiego Radia.

- Wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Minister takiej podstawy nie miał - powiedział prawnik. Jak stwierdził, podstawy znalezione przez ministra Sieniewicza, nie przekonują go.

O dwuwładzy w prokuraturze

Zapytany o problem dwuwładzy w prokuraturze po decyzji ministra Adama Bodnara o zastąpieniu Dariusza Barskiego przez p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza, prof. Piotrowski stwierdził:

- Tutaj oczywiście obowiązuje ustawa, która przewiduje, że opróżnienie urzędu prokuratora krajowego wymaga zgody prezydenta — powiedział. - Ale to jest tak, że po wyborach parlamentarnych, jak powstaje nowy rząd, zmieniają się sekretarze i podsekretarze stanu, wojewodowie podają się do dymisji, która zostaje przyjęta. Ta reguła nie dotyczy kierownictwa prokuratury, która jednak jest bardzo ściśle zespolona z rządem. I nowa większość sejmowa ma o to żal. To bardzo silny motyw, bo prawo jest zjawiskiem psychologicznym, przeżyciem imperatywno-atrybutywnym. I tak, nowa władza narusza prawo, ale ma ku temu swoje powody. Trzeba zrozumieć motywy działania większości, co nie znaczy, że trzeba je zaakceptować — przekonywał prof. Piotrowski.

Przypomniał, że ustawa mówi, iż minister sprawiedliwości wydaje polecenia prokuratorom za pośrednictwem Prokuratora Krajowego. Konstytucjonalista zgodził się z Robertem Mazurkiem, że Adam Bodnar nie wierzył, że Dariusz Barski będzie przekazywał jego polecenia.