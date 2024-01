W całym kraju termometry pokazują minusową temperaturę. W wielu miejscach osiągają one wartości dwucyfrowe. Synoptycy zapowiadają, że mogą się one utrzymać przez jakiś czas. Jak to wpływa na kwestie pracownicze?

Obowiązki pracodawców podczas mrozów

Jak wyjaśnia Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski, przepisy nie wprowadzają ograniczenia minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której swoje obowiązki wykonują pracownicy.

– Takie regulacje obowiązują jednak przy wykonywaniu obowiązków służbowych w pomieszczeniach. W lekkich pracach fizycznych i pracy biurowej temperatura nie może być niższa niż 18°C. Dla pozostałych prac fizycznych wykonywanych w pomieszczeniach nie powinna spaść poniżej 14°C – podkreśla.

Zwraca natomiast uwagę, że w zadaniach służbowych wykonywanych w niskiej temperaturze na otwartej przestrzeni (lub w nieogrzewanych pomieszczeniach) szefowie muszą zapewnić podwładnym miejsce umożliwiające schronienie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się i zmianę odzieży. A także podgrzanie posiłków.

Jak podkreśla ekspertka, gdy ze względu na charakter prac na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie można zapewnić specjalnych pomieszczeń, należy zagwarantować pracownikom odpowiednio dostosowane źródła ciepła.