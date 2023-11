- Staraliśmy się opisać to językiem potocznym, bo przecież nie można oczekiwać od wszystkich, by znali terminologię karną. Aplikacja jest łatwa do wypełnienia, nie ma też limitu czasowego na jej wypełnienie – mówi Ewa Hofmańska.

Ukraiński prawnik Andrij Kosyło z zarządu Sunflowers zachęca do skorzystania z tych narzędzi wszystkich, którzy ucierpieli wskutek działań wojennych albo był ich świadkami. - Z czasem ludzie nieuchronnie zapominają o wielu faktach, a my chcemy gromadzić zeznania i dokumenty, by MTK i sądy krajowe w różnych krajach mogły na ich podstawie osądzić sprawców – mówi Kosyło.

Dziś MTK nie jest uznawany przez Rosję, co utrudnia prowadzenie przed nim postępowań w sprawach dotyczących zbrodni rosyjskich wojsk. Za to dziś w samej tylko Ukrainie trwa około 100 tys. postępowań karnych dotyczących tych spraw. Trwają też postępowania przez sądami w innych krajach, w tym w Polsce – na zasadzie tzw. jurysdykcji uniwersalnej.