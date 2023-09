Chodzi o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Nowe przepisy obligują sprzedawców energii do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń, który wynagradza m.in. prooszczędnościowe działania odbiorców energii. - Wartość rachunku dla gospodarstw domowych, które spełnią jeden z wymienionych w rozporządzeniu warunków, zostanie obniżona o 12 procent wstecznie od początku 2023 roku. Oznacza to, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie około 120 złotych. Jest to roczna kwota oszczędności dla odbiorcy w gospodarstwie domowym - wyjaśniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister klimatu, Anna Moskwa.

Jak podaje Polska Grupa Energetyczna obniżenie rachunku o ok. 120 zł będzie przysługiwało każdemu gospodarstwu domowemu, które spełni jeden z następujących warunków:

zmniejszy w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 w okresie,

sprawdzi i potwierdzi poprawność swoich danych u sprzedawcy energii,

wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznych rachunków,

wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach, które oferuje ten sprzedawca,

jest prosumentem energii odnawialnej,

złożył oświadczenie w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku spełnienia przed odbiorcę energii jednego z powyższych warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze za 2023 r.