Szykują się korzystne zmiany dla odbiorców energii. Nowy projekt resortu klimatu

Projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Nowelizacja prawa energetycznego ma dostosować polskie przepisy do wymogów unijnych, wprowadzając zmiany, które wzmocnią pozycję odbiorców energii, uproszczą proces przyłączania do sieci i zoptymalizują wykorzystanie infrastruktury elektroenergetycznej.

Odbiorcy energii łatwo porównają oferty i dostępne opcje

W zakresie ochrony odbiorców, projekt zakłada wprowadzenie obowiązku oferowania umów na czas określony ze stałą ceną, co ma chronić konsumentów przed zmiennością cen na rynku energii. Dodatkowo, zwiększy się transparentność ofert, a odbiorcy będą lepiej poinformowani o dostępnych opcjach.

Operatorzy będą musieli publikować informacje o dostępnej mocy przyłączeniowej

Zmiany w procesie przyłączania nowych podmiotów do sieci mają na celu uproszczenie procedur. Wprowadzona zostanie możliwość zawierania elastycznych umów przyłączeniowych w miejscach, gdzie sieć ma ograniczoną przepustowość. Wnioski o przyłączenie będą mogły być składane wyłącznie elektronicznie, a operatorzy będą musieli publikować informacje o dostępnej mocy przyłączeniowej.

W zakresie optymalizacji infrastruktury, projekt wprowadza zachęty do wykorzystania usług elastyczności, takich jak magazynowanie energii czy odpowiedź na zapotrzebowanie. Ma to pomóc w lepszym zarządzaniu siecią i integracji odnawialnych źródeł energii, które będą miały łatwiejszy dostęp do sieci.