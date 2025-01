Kot Schroedingera w NBP

Spadek inflacji bazowej nie pasuje do argumentacji

Właśnie dlatego bank centralny wylicza tzw. inflację bazową, bez uwzględnienia cen energii i żywności. I to jej zmiany są barometrem podpowiadającym, czy politykę pieniężną zaostrzać czy łagodzić. I tu zgrzyt, bo jak na złość przed konferencją prezesa podległy mu NBP podał, że inflacja bazowa… zmalała z 4,3 proc. w listopadzie do 4 proc. w grudniu. Dalszy spadek byłby istotnym argumentem za obniżką stóp procentowych. Może dlatego prezes porównał owe 4 proc. z 3,7 inflacji bazowej z sierpnia 2024 r.?

Dwa przedwyborcze oblicza prezesa

Jastrzębi ton styczniowej i grudniowej konferencji prasowej prezesa Glapińskiego daleko odbiegał od pełnej gołębiego entuzjazmu z przedwyborczych konferencji z września i października 2023 r., kiedy RPP po jego wodzą ścięła stopy najpierw z 6,75 do 6 proc., a potem do obecnych 5,75 proc. Tamtego roku inflacja spadała „na łeb na szyję” z 10-11 proc. latem do 8,2 proc. we wrześniu i 6 proc. w październiku – w dużym stopniu dzięki przedwyborczemu cudowi z cenami na Orlenie i „darmowym” lekom dla seniora wprowadzonym przez PiS.

Stopy procentowe były wówczas realnie ujemne (poniżej inflacji), ale to nie przeszkadzało ich ciąć ku ukontentowaniu ówczesnego rządu i obywateli. Dziś są dodatnie (5,75 proc. wobec 4,7 proc. inflacji, która za rok ma – wedle prezesa być taka sama), ale to nie przeszkadza ich utrzymywać, co komplikuje życie i kredytobiorcom, i ministrowi finansów. Jeśli wierzyć zapewnieniom prezesa, wtedy nie stała za tymi decyzjami i teraz nie stoi żadna polityka (poza monetarną). Ale złośliwcy ją pewnie dostrzegą. Bo niby jej nie ma, a jest wrażenie, że jednak jest. Zupełnie jak kot Schroedingera.