Podobnie jak w latach ubiegłych, chcemy wyłonić największe firmy podatkowe oraz te, które uzyskują największe przychody. Wybierzemy również najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego oraz wyróżnimy doradców zaangażowanych w tworzenie dobrego prawa podatkowego i tych, którzy w 2024 r. wspierali potrzebujących.

Nasz ranking doceni także wschodzące gwiazdy na rynku usług podatkowych oraz doradców, którzy wykorzystują najnowsze technologie w swojej pracy.

Firmy, w których pracuje minimum dwóch doradców podatkowych, mogą zgłaszać się do rankingu. Zgłoszenia ankietowe przyjmujemy do 13 marca br. Zapraszamy do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. W razie pytań, prosimy o kontakt na adres: ranking@rp.pl.

