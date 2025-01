Igor Tuleya: Nie da się państwa bezprawia zbudować bez pomocy posłusznych prawników

Tuleya odniósł się również do postępowań wobec sędziów i prokuratorów, którzy "sprzeniewierzyli się rocie ślubowania". - Odwołując się do słów byłego już ministra pana Ziobry: no nie ma świętych krów. Każdy, bez względu na to, czy jest prokuratorem, sędzią czy politykiem, jeśli narusza prawo, postępuje nieetycznie, powinien ponosić odpowiedzialność - stwierdził. - Sędziowie, którzy postępowali nieetycznie, powinni odpowiadać dyscyplinarnie. A ci, którzy naruszyli obowiązujące prawo, popełnili przestępstwa, powinni stanąć przed prokuratorem, a później przed niezależnym sądem - dodał.

