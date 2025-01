Sędzia Juszczyszyn: Maciej Nawacki nie zasługuje, by być sędzią

Reklama

Czuje pan satysfakcję, kiedy słyszy, że sędzia Maciej Nawacki właśnie ma piątą dyscyplinarkę, w tym część za odsunięcie pana od orzekania?

To nie jest kwestia satysfakcji. To jest kwestia potrzeby sprawiedliwości. Uważam, że działania podejmowane przez Macieja Nawackiego były niegodne urzędu sędziego. W wielu sytuacjach działał on jako funkcjonariusz publiczny – prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. To, co wówczas robił, to były działania bezprawne, podejmowane z przekroczeniem swoich uprawnień, z niedopełnieniem obowiązków. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i po prostu oczekuję wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do byłego prezesa Nawackiego. Jest on sędzią, a od sędziego wymaga się nieskazitelnego charakteru i zachowania godności sędziowskiej. Naruszenie tej godności skutkować musi odpowiedzialnością dyscyplinarną, więc wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko Maciejowi Nawackiemu uważam za krok w kierunku rozliczenia wszystkich, którzy złamali przysięgę sędziowską. W mojej ocenie sędzia Nawacki nie zasługuje na to, by pełnić zaszczytny urząd sędziego. Oczywiście, nie ja będę tu podejmował decyzje tylko niezależny i bezstronny sąd dyscyplinarny.

Panie sędzio, pięć dyscyplinarek to jednak sporo. Część dotyczy zachowań wobec pana….