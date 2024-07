Rozdział Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Co trzeba poprawić?

Propozycje resortu oceniła w ostatnim czasie Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Komisję tę na początku roku wskrzesił minister Bodnar. Ma ona zająć się przygotowaniem kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości i pracuje już nad projektem całościowych zmian w prokuraturze.

Komisja wytyka błędy. Odgraniczyć zmiany do niezbędnego minimum

- Komisja jednomyślnie popiera przyjęte założenie wskazujące na konieczność przeprowadzenia rozdziału funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości – głosi opinia. Zaraz potem stwierdza jednak, że zmiany należy ograniczyć wyłącznie do kwestii rozdziału funkcji, a resztę ewentualnie ująć w szerokiej reformie prokuratury.

- Nowelizację resortu warto ograniczyć do niezbędnego minimum, czyli do zmiany pozycji ustrojowej Prokuratora Generalnego. Pozostały zakres tej regulacji dość mocno ingeruje w przepisy, nad którymi pracujemy w komisji, a to niesie za sobą ryzyko niespójności i utrudnienia nam pracy – mówi członek komisji kodyfikacyjnej prok. Michał Gabriel-Węglowski.

Wskazuje, że jednym z takich elementów jest propozycja utworzenia Rady Społecznej. - Jesteśmy dość sceptyczni co do tego pomysłu. To rozwiązanie nie jest konieczne z punktu widzenia rozdziału funkcji MS i PG. Jeśli już to powinno się ono naleźć w kompleksowej reformie prokuratury, a nie w doraźnej nowelizacji – zaznacza prok. Gabriel-Węglowski.

Komisja ma też zastrzeżenia do kręgu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydata na prokuratora generalnego. Zdaniem komisji należy istotnie zwiększyć liczbę posłów i senatorów, którzy mogą wnieść kandydatury. Przypomnijmy że zgodnie z projektem są to grupy 35 prokuratorów i 15 senatorów.