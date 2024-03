"Nagi prokurator" wrócił do pracy. Ale jest ruch Bodnara

Nowy prezes Orlenu: Szykujemy duże inwestycje. Czas stanąć do wyścigu na świecie

Zagrożenia, jakie widzę przed spółką, to sytuacja za wschodnią granicą i rozchwiany Bliski Wschód. To powoduje, że musimy zastanowić się nad źródłami surowców do produkcji – powiedział Witold Literacki, tymczasowo pełniący obowiązki prezesa Orlenu, w rozmowie z Business Insider Polska.