- Krzysztof Karsznicki – prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi

- Marek Jamrogowicz – prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie

- Marzena Kowalska – prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że nie jest to koniec działan zmierzających do „do przywrócenia honoru i godności zdegradowanych prokuratorów”. Oznacza to, że w ciągu następnych dni oraz tygodni możemy spodziewać się więcej decyzji powołujących na stanowiska w Prokuraturze Krajowej osób poprzednio zdegradowanych lub oddelegowanych do pracy.