Myślisz o awansie? To lepiej pracuj w firmie, a nie zdalnie

Dotyczy to także zwolnień, co wykazało przeprowadzone w 2021 r. badanie Society for Human Resource Management. Aż 70 proc. ankietowanych menedżerów przyznało tam, że zdalnych pracowników łatwiej zastąpić innymi niż osoby, z którymi szefowie na co dzień pracują w biurze. Łatwiej jest też ich zwolnić.

Bogusz Parzyszek, prezes firmy Workplace Solutions, która specjalizuje się w aranżacji biur, przyznaje, że na początku tego roku zrezygnował ze stałej współpracy na umowę o pracę z osobami, które w ostatnich latach pracowały w pełni zdalnie. Te zmiany (przy pozostawieniu pracy hybrydowej) miały lepiej przygotować firmę na przyszłość, bo wszystkie zadania nastawione na kreatywność, wymyślanie, które na koniec dają przewagę konkurencyjną, dużo lepiej sprawdzają się w biurze – wyjaśnia Bogusz Parzyszek.

Nawet w firmach, które nie rezygnują ze zdalnej pracy, stacjonarni pracownicy częściej mogą liczyć na atrakcyjne zadania, podczas gdy o tych pracujących zdalnie menedżerowie niekiedy zapominają – zdarza się to 42 proc. badanych szefów.

Zastrzegający sobie anonimowość kierownik przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że on również do wielu projektach angażuje przede wszystkim osoby dostępne na miejscu, w biurze, zanim zacznie wydzwaniać i wysyłać maile do zdalnie pracujących podwładnych, którzy nie zawsze są dostępni.

Osoby nastawione na pracę zdalną mają też coraz mniejszy wybór ofert zatrudnienia. Z danych serwisu Pracuj.pl wynika, że podczas gdy w 2022 r. ponad jedna piąta ogłoszeń przewidywała możliwość pełnej pracy zdalnej, to w kolejnych latach ten odsetek spadał i obecnie wynosi ok. 9 proc. (przy mniejszej łącznej liczbie ofert). Rośnie z kolei udział ogłoszeń dotyczących stacjonarnej pracy w biurze – z 36 proc. przed dwoma laty do 64 proc.obecnie.

Paulina Król, dyrektor operacyjna portalu No Fluff Jobs, zaznacza, że także w IT popularność pracy zdalnej zmalała, ustępując miejsca modelowi hybrydowemu. Udział ofert z opcją zdalną, który jeszcze w styczniu 2023 r. zbliżał się tam do 65 proc., rok później zmalał do nieco ponad połowy.