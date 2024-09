Praca zdalna: czy przymusowy powrót do biur opłaca się firmom?

Frustracja kierownika

Rzadziej argumentem za powrotem do biur jest obawa o spadek efektywności i jakości pracy zdalnej, choć 18 proc. menedżerów uważa, że pogarsza ona wydajność pracy. – Może to wynikać z trudności w zarządzaniu rozproszonym zespołem, braku skutecznych narzędzi i procedur do weryfikacji pracy lub kłopotów z wdrożeniem nowych pracowników w zdalnej formule – ocenia Edward Nieboj, partner w Grant Thornton.

W wielu przypadkach prawdziwym powodem presji na powrót do biur jest fakt, że kadra zarządzająca, która zwykle wykonuje swoje obowiązki stacjonarnie, nie chce pracować w opustoszałych biurach. Mniej chętni przymusowym powrotom do biur są menedżerowie średniego i niższego szczebla, na których spada egzekwowanie wymagań zarządów. Oni też muszą sobie radzić z frustracją podwładnych zmuszanych do pracy stacjonarnej. W przeprowadzonym pod koniec ubiegłego roku firmy badaniu Kincentric (jest teraz częścią Mercer), na tle ogólnego wzrostu zaangażowania pracowników, widać tu niepokojący spadek wśród menedżerów średniego szczebla. – Nasze badania pokazują, że wprawdzie powrót do biura zwiększa zaangażowanie pracowników, ale tych, którzy sami chcą pracować stacjonarnie – podkreśla Magdalena Warzybok. Dla pozostałych osób, szczególnie dla tych, które muszą długo dojeżdżać do pracy, przymus pracy w biurze może być dużym obciążeniem.

Cichy opór

Korporacyjny przymus nasila wśród pracowników trend tzw. cichego oporu (widoczny zwłaszcza w USA), który z czasem – gdy poprawi się koniunktura na rynku pracy – może nasilić rotację kadr. Przejawem tego oporu jest faktyczny udział pracy zdalnej; według CBRE średnia oczekiwana obecność w biurze to 50–60 proc.w skali miesiąca, ale realna wynosi 30–40 proc.

– Można oczywiście, wydając polecenie, zmusić ludzi do przychodzenia do biura przez pięć dni w tygodniu. Gwarantuję, że zadziała na poziomie fizycznej obecności, ale z wysokim prawdopodobieństwem wzmocnienia kultury „quiet quitting”, jeśli nie zaadresujemy rzeczywistych powodów, które motywują ludzi do unikania pracy w środowisku biurowym – twierdzi Małgorzata Niewińska, dyrektor w CBRE. Według niej proste zachęty, w tym darmowe owoce, lunche czy zajęcia jogi nie wystarczą, aby długofalowo zachęcić pracowników do pracy w biurze.

Potrzebna jest zmiana formuły współpracy w zespołach, a także komfort fizyczny, który zależy od infrastruktury i rozwiązań biurowych, jak również dojazdu do pracy. Jak zaznacza Magdalena Warzybok, kluczowa jest kwestia poczucia sensu pracy stacjonarnej i poczucia wpływu – jeśli dzisiaj większość dnia pracy wiele osób spędza w zamkniętych salkach na wirtualnych spotkaniach, to trudno ich przekonać o sensie przyjazdu do biura, zwłaszcza gdy zabiera on dużo czasu.