Zwróciła uwagę, że obecnej sytuacji nie można pogodzić z zasadą sprawiedliwości i równego traktowania.

Analogiczne argumenty zostały podniesione w petycji wniesionej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Wskazano w niej na potrzebę modyfikacji przepisów, gdyż ich literalne stosowanie spowodowało nieprzyznanie świadczeń znacznej grupie sołtysów, w tym takim, którzy pełnili funkcję przez dwie kadencje, lecz nie spełnili wymogu 8 lat. Ale to nie wszystko. Autorzy petycji postulowali też uchylenie przepisów, które pozbawiają prawa do świadczenia pieniężnego sołtysów seniorów pełniących funkcję przed 1990 r., mimo że podobnie jak ich następcy otrzymali mandat mieszkańców w wyborach bezpośrednich i demokratycznych, a dodatkowo pracowali na rzecz społeczności w trudniejszych warunkach niż obecne.

Czytaj więcej Rzecz o prawie Marek Domagalski: Wybory samorządowe stabilizują Polskę Komentujący wybory samorządowe skupiają się na tym, która partia czy obóz traci, a który zyskał. Najwięcej zyskuje Polska i nie tylko lokalna.

Więcej sołtysów dostanie świadczenie emerytalne

Uwagi te podzielili senatorowie, którzy złożyli w tej sprawie projekt nowelizacji ustawy. Zakłada on skrócenie wymaganej liczby lat pełnienia funkcji sołtysa uprawniającej do uzyskania świadczenia pieniężnego – z 8 do 7. Zrezygnowano też z przesłanki kadencyjności. Ponadto na podstawie projektowanych regulacji prawo do ubiegania się o świadczenie uzyskają sołtysi, którzy pełnili tę funkcję przed 27 maja 1990 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto senatorowie opowiedzieli się za ułatwieniem postępowania dowodowego w sytuacji, gdy ustalenie okresu pełnienia funkcji sołtysa następuje na podstawie pisemnej deklaracji wnioskodawcy potwierdzonej oświadczeniami. Nowelizacja przewiduje obowiązek uzyskania ich od 3 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, gdy wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa (obowiązująca ustawa wymaga uzyskania ich od 5 osób).

Przypomnimy, że od 1 marca 2024 r. dodatek do emerytur sołtysów wzrósł do 336,36 zł ( poprzednio wynosił 300 zł). To efekt komunikatu prezesa KRUS (M.P. 2024, poz. 129).