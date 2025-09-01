Jak wysoka będzie nasza emerytura? ZUS wysłał ważną wiadomość do Polaków

Aktualizacja: 01.09.2025 12:50 Publikacja: 01.09.2025 10:10
Foto: Adobe Stock
Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) odwzorowuje stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku.
– W tym roku Zakład wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln Informacji udostępnił osobom posiadającym profil na PUE/eZUS – informuje Karol Poznański, rzecznik ZUS. – Tych, którzy nie mają swojego indywidualnego konta na PUE/eZUS, zachęcam do założenia, tym bardziej że od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient – wyjaśnia rzecznik.
Karol Poznański podaje, że w wyniku czerwcowej waloryzacji stany kont i subkont ubezpieczonych zwiększyły się o 566,6 mld zł. – Dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł 521,6 mld zł. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,41 proc., a środki na subkontach o 9,49 proc. – dodaje rzecznik.
Czytaj więcej
Jak wysoka będzie nasza emerytura? Co roku ZUS przysyłał listy z wyliczeniami po waloryzacji kont...
Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka.
Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, należy wejść na PUE ZUS w panel „Ubezpieczonego”, w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły, a następnie w podgląd. Po wykonaniu tych czynności widoczny będzie plik PDF, który można pobrać lub wydrukować.
Czytaj więcej
Na PUE ZUS jest już informacja o stanie konta ubezpieczonego po waloryzacji składek. Każdy ubezpi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) odwzorowuje stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku.
– W tym roku Zakład wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln Informacji udostępnił osobom posiadającym profil na PUE/eZUS – informuje Karol Poznański, rzecznik ZUS. – Tych, którzy nie mają swojego indywidualnego konta na PUE/eZUS, zachęcam do założenia, tym bardziej że od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient – wyjaśnia rzecznik.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, która miała usunąć wątpliwości int...
Najbliższa rodzina nie płaci podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi spadek bądź darowiznę w urzędzie ska...
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wezwał premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Try...
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w piątek roszczenia około 200 osób, które zainwestowały w tzw. złote lokaty i...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie, która trafiła do niego w 1968 roku. Dotyczyła zagadnienia prawnego,...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas