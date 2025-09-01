Jak wysoka będzie nasza emerytura? ZUS wysłał ważną wiadomość do Polaków

Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) odwzorowuje stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku.

– W tym roku Zakład wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln Informacji udostępnił osobom posiadającym profil na PUE/eZUS – informuje Karol Poznański, rzecznik ZUS. – Tych, którzy nie mają swojego indywidualnego konta na PUE/eZUS, zachęcam do założenia, tym bardziej że od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient – wyjaśnia rzecznik.

Karol Poznański podaje, że w wyniku czerwcowej waloryzacji stany kont i subkont ubezpieczonych zwiększyły się o 566,6 mld zł. – Dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł 521,6 mld zł. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,41 proc., a środki na subkontach o 9,49 proc. – dodaje rzecznik.

Jak sprawdzić stan swojego konta emerytalnego po waloryzacji

Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka.