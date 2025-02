Po rozwodzie były małżonek uczestnika PPK może mieć prawo do części środków

Jeżeli uczestnik PPK pozostaje w związku małżeńskim i łączy go z małżonkiem wspólność majątkowa, to w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa część środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika może trafić do jego byłego małżonka – chodzi tu o środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków. Środki te są przekazywane byłemu małżonkowi w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK.

przykład Wypłata na rachunek PPK byłego małżonka Po rozwodzie, były małżonek uczestnika PPK ma otrzymać środki z rachunku PPK uczestnika, przypadające temu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego. Były małżonek uczestnika ma rachunek PPK. W takim przypadku nie może on skorzystać z innego sposobu przekazania mu wskazanych wyżej środków niż wypłata transferowa na jego rachunek PPK. Wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka zostanie dokonana przez instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie oraz przedstawienia dowodu, że ma prawo do środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Tryb postępowania w razie braku rachunku PPK

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika, przypadające temu byłemu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, mogą zostać przekazane – w formie wypłaty transferowej – na wskazany przez niego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej (albo rachunek lokaty terminowej w SKOK), pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka 60. roku życia. Środki te mogą także podlegać zwrotowi w formie pieniężnej (na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK), ale – jeżeli były małżonek uczestnika nie ma jeszcze 60 lat – wiąże się to z pomniejszeniami określonymi w ustawie o PPK (chyba, że były małżonek uczestnika, uprawniony do otrzymania zwrotu, nabył już prawo do emerytury).