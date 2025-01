Wątpliwy krąg uprawnionych do jednorazowego odszkodowania z ZUS

Sprawa, na kanwie której została sporządzona skarga konstytucyjna, dotyczyła osób, których ojciec zmarł w wyniku wypadku przy pracy (spadł z wysokości).

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Wystąpiły one do ZUS o przyznanie im jednorazowego odszkodowania z tego tytułu. O takie świadczenie mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do wykonywania zadań służbowych. Ale to nie wszystko. Prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Krąg takich osób określa art. 13 ustawy wypadkowej (tj. DzU z 2022 r., poz. 2189). Należą do niego m.in. dzieci własne ubezpieczonego spełniające w dniu jego śmierci warunki uzyskania renty rodzinnej.

Problem w tym, że skarżący nie wypełnili tego wymogu ze względu na fakt, iż w dacie wypadku nie kontynuowali edukacji (a w przypadku dzieci między 16. a 25. rokiem życia jest to warunek konieczny do otrzymania renty rodzinnej). W efekcie ZUS odmówił im prawa do tego świadczenia. Sądy powszechne orzekające w przedmiotowej sprawie uznały, że decyzja organu rentowego jest prawidłowa. Skarżący wnieśli do TK skargę, w której kwestionują zgodność art. 13 ustawy wypadkowej m.in. z art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego) i 32 (zasada równości) konstytucji.