Przepisy o kwocie wolnej wątpliwe konstytucyjnie. Dłużnicy nierówno traktowani

Zgodnie z art. 87[1] k.p. wolna od zajęcia jest kwota wynosząca 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę netto, czyli ok. 3510 zł (płaca minimalna w 2024 r. wynosiła 4666 zł brutto). Natomiast w przypadku emerytów i rencistów kwota wolna od zajęcia wynosi 75 proc. pobieranego świadczenia. Co oznacza, że komornik może zająć 25 proc. emerytury lub renty – nawet wypłacanej w najniższej wysokości (minimalna emerytura wynosi w tym roku zaledwie 1884,61 zł. I to brutto).

Tymczasem, jak zauważa prof. Andrzej Marciniak, przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, zarówno wynagrodzenia, jak i emerytury należą do jednej kategorii świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania dłużnika. – Dlatego nie widzę powodu, by sytuacja tych dwóch rodzajów dłużników miała być odmienna, zwłaszcza że nie sposób znaleźć uzasadnienia, dla którego dłużnik co do zasady biedniejszy miałby być mniej chroniony niż ten w lepszej sytuacji materialnej – mówi prof. Marciniak. I przypomina, że w przeszłości świadczenia emerytalno-rentowe w ogóle nie podlegały egzekucji.

– Jednak to ustawodawca uznał takie rozwiązanie za szkodliwe, ponieważ oznaczało nadmierne uprzywilejowanie dłużnika będącego emerytem czy rencistą względem wierzyciela, dlatego dopuścił możliwość zajęcia części świadczenia na poczet egzekucji długów – podkreśla prof. Marciniak. Tylko że teraz takie same zarzuty można podnieść w stosunku do dłużników zarabiających minimalną płacę, których jest już ok 3,5 mln i stanowią aż jedną piątą wszystkich osób pracujących.

Przepisy sprzeczne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej

Mało tego. Takie zróżnicowanie jest wątpliwe konstytucyjnie. – W państwie prawnym sprawy podobne powinny być podobnie uregulowane. W tym przypadku cechą wspólną, ze względu na którą powinna być ukształtowana regulacja prawna, jest bycie dłużnikiem. Co do zasady, niezależnie od sytuacji zawodowej dłużnika, zasady egzekucji powinny być podobnie ukształtowane, w tym – co do kwoty wolnej od egzekucji. Odrębności od zasady powszechności regulacji, jeżeli ustawodawca chce je przewidzieć, powinny mieć uzasadnienie w innej wartości konstytucyjnej, której dajemy pierwszeństwo wobec równości – mówi prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. – W przepisach Konstytucji RP nie znajduję uzasadnienia dla uprzywilejowania pracujących dłużników wobec dłużników emerytów i rencistów. Przeciwnie, bardziej restrykcyjne potraktowanie przez ustawodawcę dłużnika, który ze względu na stan zdrowia lub wiek nie jest zdolny do pracy, wobec dłużnika, który jest zdolny do pracy, narusza zarówno zasadę równości, jak i sprawiedliwości społecznej – argumentuje ekspert.