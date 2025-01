Rząd szykuje zmiany w przepisach o mobbingu. Są założenia projektu

Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji kodeksu pracy, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu. Przygotowało je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowa definicja mobbingu. Obecne przepisy antymobbingowe się nie sprawdziły

Potrzeba zmian wynika w szczególności z faktu, że obecnie tylko co 20. przypadek roszczeń pracowników w oparciu o przepisy antymobbingowe kończy się po ich myśli (tj. ich roszczenia uznawane są za słuszne). Oznacza to, niezależnie od spornego charakteru zdarzeń poddanych ocenie sądu, że wiele tego rodzaju spraw jest zupełnie bezzasadnych, co ma swoje źródło w zawiłości i braku czytelności obecnie obowiązujących przepisów. Jak wskazuje ministerstwo, część pracowników, mylnie interpretując obowiązujące regulacje, bezzasadnie uważa się za ofiary mobbingu i kieruje sprawy na ścieżkę postępowania sądowego, co w warunkach obciążenia sądów pracy powoduje dodatkowe obciążenie sądownictwa. Dla pracodawców oznacza z kolei konieczność mierzenia się z przesadnie subiektywnymi oskarżeniami i angażowania się w spory sądowe.

Mobbing jako długotrwałe nękanie. Rząd tłumaczy, jak zmienią się przepisy

Propozycja zmian nie jest zaskoczeniem, bo jeszcze w grudniu ubiegłego roku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczona została deklaracja w tej sprawie.