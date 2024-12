ZUS zapowiada wypłaty emerytur i rent przed świętami. Wiadomo, kto je otrzyma

ZUS wypłaca świadczenia 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Każda osoba otrzymując decyzję o przyznaniu emerytury, renty itp., dostaje też informację o terminie w jakim będzie je dostawać. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, świadczenie jest wypłacane wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 25 grudnia (Boże Narodzenie), otrzymają, jak co roku pieniądze z wyprzedzeniem. - Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a świadczenia przekazywane na konto 23 grudnia – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Niektórzy emeryci i renciści otrzymają w tym miesiącu dwa świadczenia – grudniowe oraz styczniowe. Dotyczy to osób, których termin płatności wypada 1 stycznia. - Emerytury i renty za styczeń zostaną im wypłacone do końca grudnia. Obejmuje to zarówno świadczenia dostarczane przez listonosza, jak i te, które trafiają na rachunki bankowe – wyjaśnia Ściwiarski.



Zmiany dla emerytów od 2025 roku

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w przyszłym roku seniorów czeka wiele zmian dotyczących przysługujących im świadczeń. Chodzi nie tylko o wysokość emerytur, rent i dodatków, ale również o nowe zasady przyznawania niektórych świadczeń.

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji. Świadczenia po raz kolejny wzrosną od 1 marca 2025 roku. Według aktualnych założeń rząd przewiduje waloryzację na poziomie 5,82 proc. Oznacza to podwyżkę najniższej emerytury o 103,65 zł - z obecnego 1780,96 zł do 1884,61 zł. Są to kwoty brutto. Emeryci otrzymają więc na rękę minimum 1715 zł, zamiast 1620,67 zł, czyli o 94 zł więcej.