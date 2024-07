Jak wyjaśnia projektodawca, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Poziom tego zwiększenia jest co roku przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację.

Jaki będzie wskaźnik waloryzacji emerytur i rent

W ramach tych negocjacji, w czerwcu, strona rządowa zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika w 2025 r. na obecnym minimalnym poziomie ustawowym, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. A ponieważ Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska, Rada Ministrów musi teraz sama określić wysokość tego zwiększenia w drodze rozporządzenia. Ma przy tym uwzględnić m.in. prognozowaną wielkość wskaźnika inflacji.

Prognozowana średnioroczna inflacja dla 2024 roku wynosi 6,6 proc, a inflacja dotycząca emerytur jest szacowana na 6,9 proc. Przewidywany wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wynieść 3 proc.

Prognozy rządu wskazują, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent osiągnie co najmniej 106,78 proc., a to oznacza, że emerytury i renty wzrosną w 2025 r. o minimum 6,78 proc.