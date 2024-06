Rząd proponuje nawet 15 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Ile dni urlopu dla rodziców wcześniaków

Powyższe wpłynie na wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wyniesie on albo do 8 albo do 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub jego masy urodzeniowej.

Co ważne, urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym. Będzie to uprawnienie fakultatywne, udzielane na wniosek, możliwe do wykorzystania w jednej części, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dodatkowe uprawnienie będzie odpłatne w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do konsultacji