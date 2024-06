"Babciowe" z podpisem prezydenta

Świadczenie zostanie przyznane w kwocie nie większej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce.

c) 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12 — 35 miesięcy dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w domu.

RKO a Aktywny Rodzic

Świadczenie będzie przysługiwać już od pierwszego dziecka, a nie dopiero od drugiego jak do tej pory w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Wybór formy świadczenia będzie zależał od rodzica, będzie możliwa także wielokrotna zmiana decyzji w trakcie trwania programu, czyli rezygnacja z jednej formy wsparcia i przejście na inną. Z tym że na to samo dziecko za dany miesiąc może być wypłacone tylko jedno świadczenie.

Ustawa zawiera rozbudowane przepisy przejściowe, które mają na celu zapewnienie ochrony praw nabytych osobom, które nabyły bądź nabędą prawo do likwidowanych ustawą świadczeń tj. rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), i dofinansowania żłobkowego 400 zł.

„Aktywny Rodzic” niejako przejmuje beneficjentów RKO i „żłobkowego”. Utrzymuje jednak prawa nabyte oraz poszerza katalog wsparcia, w przypadku RKO obejmując także pierwsze dziecko wsparciem, oraz podwyższając wartość wsparcia żłobkowego do kwoty 1500 zł. Rodzice, którzy uzyskają prawo do RKO przed wejściem w życie "Aktywnego rodzica" tj. przed 1 października, zachowają je. Świadczenie RKO będzie wypłacane maksymalnie do października 2026 r. Ale rodzice będą też mogli wcześniej przejść na poszerzone wsparcie w ramach "Aktywnego rodzica".