Obecnie obowiązuje roczna waloryzacja świadczeń, przeprowadzana od 1 marca. Po zmianach waloryzacja będzie się odbywać:

• raz w roku (od 1 marca), gdy inflacja w pierwszym półroczu danego roku nie przekroczy 5 proc. (czyli na dotychczasowych zasadach)

• dwa razy w roku (od 1 marca i od 1 września) jeśli inflacja w pierwszym półroczu roku wyniesie powyżej 5 proc.

Podwyżki emerytur. Wsparcie dla emerytów z niskimi świadczeniami

- Dodatkowa waloryzacja (tzw. interwencyjna/okresowa) ma być działaniem mającym na celu ochronę świadczeniobiorców (przede wszystkim emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia) przed skutkami wysokiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w trakcie roku – tłumaczy ministerstwo pracy w zapowiedzi przedstawionej w wykazie prac legislacyjnych.

Od 1 września świadczenia będą waloryzowane o wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu (czyli powyżej 5 proc.) zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu danego roku. Jeśli tzw. inflacja emerycka (liczona przez GUS) w pierwszym półroczu będzie wyższa od tej ogólnej, to ona będzie podstawą podwyżek (takie same zasady w praktyce obowiązują przy marcowej podwyżce).