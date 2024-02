ZUS ostrzega ws. wniosku o 800+

Na skrzynki mailowe klientów ZUS trafiają wiadomości o konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych zawartych we wniosku o świadczenie 800+. - To nie my, to oszuści - twierdzi ZUS i tłumaczy, jak rozpoznać prawdziwą wiadomość z Zakładu.