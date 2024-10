Na rynek pracy ruszyła jesienna fala młodych kandydatów

Asystenci (i asystentki) ds. marketingu, sprzedaży, kadr i płac, inżynierii i logistyki – to przykłady stanowisk, jakie w miniony piątek pojawiały się w ofertach pracy dla początkujących pracowników na portalu Pracuj.pl. Według danych serwisu w I półroczu br. do osób na początku drogi zawodowej kierowano tam około 15 proc. ogłoszeń (około 60 tysięcy). Jak zaznacza Anna Goreń z biura prasowego Grupy Pracuj, we wrześniu ogłoszenia dla młodych osób stanowiły na portalu ok. 14,3 proc. wszystkich ofert. A tych – jak wynika z analiz serwisów rekrutacyjnych – było w ubiegłym miesiącu znacząco (o 11 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Zdaniem ekspertów Pracuj.pl. trend dotyczący ok. 15 proc. udziału ofert pracy skierowanych do młodych ludzi utrzyma się w nadchodzących miesiącach, co przy widocznym już ożywieniu w rekrutacji oznacza rosnący wybór zawodowych możliwości.

Deficyt kadr sprzyja pokoleniu Z

Poprawiająca się koniunktura w rekrutacji to dobra wiadomość dla studentów i absolwentów uczelni, którzy po wakacyjnej przerwie (spędzonej po części przy sezonowych zajęciach) szukają teraz pracy. Z danych Pracuj.pl wynika, że wybór branż, w których młodzi ludzie mogą liczyć na dużą liczbę ofert zatrudnienia, jest szeroki, na czele ze sprzedażą, administracją biurową, obsługą klienta i finansami.

– Kandydatów z najmłodszego pokolenia chętnie rekrutują też firmy z takich branż jak logistyka, produkcja, energetyka czy technologie – wylicza Katarzyna Pączkowska, dyrektor zatrudnienia stałego w Manpower. Według niej niedobór talentów zwiększa dziś elastyczność pracodawców w zatrudnianiu przedstawicieli różnych pokoleń, w tym generacji Z. Innym czynnikiem sprzyjającym młodym ludziom jest wdrażana przez firmy polityka różnorodności, która obejmuje też różnice pokoleniowe.