Wakaty na Zachodzie skuszą Polaków na saksy?

Czytaj więcej Rynek pracy Inflacja znów pcha Polaków na saksy Rosnące koszty życia skłaniają nie tylko do szukania dodatkowego zatrudnienia w kraju, ale i do emigracji zarobkowej.

49 chętnych na ofertę z Norwegii

Większy deficyt pracowników za granicą może zachęcać Polaków do wyjazdów na saksy na zachodzie, gdzie zarobki są średnio 2,5-4 razy wyższe niż u nas (co docenili też uchodźcy z Ukrainy wyjeżdżający coraz częściej do Niemiec czy Holandii).

Z danych portali rekrutacyjnych wynika, że w tym roku Polacy masowo aplikują na oferty pracy za granicą. Łukasz Borowicz z portalu Olx Praca twierdzi, że na każde z ponad 1600 zagranicznych ogłoszeń o pracy opublikowanych w sierpniu b.r. przypadało średnio 30 kandydatów. W przypadku ofert z Niemiec – było ich średnio 38, a z Holandii - 35. Rekordowym zainteresowaniem cieszyła się praca w Norwegii – z 49 aplikacjami na ogłoszenie.

O dużej liczbie chętnych na saksy mówi też Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Otto Work Force Central Europe, przyznając, że np. w Holandii barierą ograniczającą napływ pracowników są problemy z dostępnością bazy noclegowej.

Nie ma z nią tak dużych problemów w Polsce, gdzie liczba wakatów na koniec czerwca b.r. przekraczała nieco 113 tysięcy (to o 3,9 proc. mniej, niż na koniec marca b.r. i aż o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej.) Do tego spadku przyczyniło się spowolnienie, ale w wypełnieniu wakatów pomagają też uchodźcy z Ukrainy, a także imigranci zarobkowi ściągani na coraz większą skalę z Azji. Jak wynika z danych ZUS, na koniec lipca liczba cudzoziemców zwiększyła się do 1,098 miliona, o 42 tys. więcej niż w styczniu tego roku.