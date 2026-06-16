Karol Nawrocki
Do podpisania nowego porozumienia obronnego ma dojść 17 czerwca, w 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku. Inicjatywę zapowiedział ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger podczas poznańskiej konferencji Impact, a termin ten potwierdził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
Umowa ma wykraczać poza standardowe ramy relacji między resortami obrony i objąć bezpośrednią współpracę Wojska Polskiego oraz Bundeswehry. Jednym obszarów zawartych w dokumencie ma być obrona cyberprzestrzeni.
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Donald Tusk i Keir Starmer, premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w bazie sił lotniczych Northolt w zachodnim Londynie Traktat o Partnerst...
Wirtualna Polska zwraca uwagę na powtarzający się mechanizm sporu między rządem a prezydentem. Rada Ministrów zdecydowała się na procedowanie dokumentu w trybie, który nie wymaga podpisu prezydenta, a jedynie zatwierdzenia przez rząd. Umożliwiać to ma ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych.
WP zauważa, że w myśl art. 133 Konstytucji RP prezydent podpisuje umowy najwyższej rangi, w tym sojuszy i układów wojskowych, które wymagają wcześniejszej zgody Sejmu. Wybrana formuła sugeruje – zdaniem portalu – że dokument może mieć mniejszą wagę gwarancyjną lub intencją rządu było celowe pominięcie Pałacu Prezydenckiego w procesie decyzyjnym.
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Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie czerwca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,5 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 22,1 proc....
Kancelaria Prezydenta RP zarzuca stronie rządowej brak konsultacji oraz nieprzedstawienie ostatecznego tekstu porozumienia.
„Tekst porozumienia nie był konsultowany z Kancelarią Prezydenta RP i KPRP nie była szczegółowo informowana o przebiegu prac nad dokumentem. Nie została również przedstawiona Kancelarii Prezydenta ostateczna treść porozumienia” – napisano w oświadczeniu.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi udzielonej WP wskazało, że podmiotem odpowiedzialnym za podpisanie umowy jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
Opisywana sytuacja stanowi powtórkę sporu, który towarzyszył podpisaniu pod koniec maja traktatu obronnego z Wielką Brytanią. Wówczas prezydent Karol Nawrocki zarzucił szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi brak przepływu informacji i analiz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na co wicepremier odpowiadał krytyką postawy pałacu.
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Prezydent Karol Nawrocki skrytykował sposób procedowania nowego polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności, sugerując, że Kancelar...
Według ustaleń portalu, Warszawa nie zamierza poprzestać na umowach z Londynem i Berlinem. Premier Donald Tusk zasygnalizował, że trwają rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w sprawie analogicznego traktatu obronnego z Rzymem. Wszędzie kluczowym elementem ma być obrona cyberprzestrzeni i wspólne inwestycje w najnowocześniejsze technologie.
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