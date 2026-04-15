KPRP podała także, że prezydent zdecydował także o nadaniu łącznie 109 odznaczeń państwowych na wnioski szefa Agencji Wywiadu. Postanowieniem Karola Nawrockiego odznaczeni zostali żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni, którym nadano m.in. Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę, a także trzy Krzyże Wojskowe i jeden Wojskowy Krzyż Zasługi.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że na podstawie ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, na wnioski premiera Donalda Tuska o mianowanie na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, postanowieniami prezydenta z 14 kwietnia mianowanych na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało 96 funkcjonariuszy.

O sprawie w środę rano na antenie Polsat News mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. – To rezultat spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (ministrem obrony narodowej – red.), ale przede wszystkim z ministrem Tomaszem Siemoniakiem (koordynatorem służb specjalnych – red.) – powiedział.

