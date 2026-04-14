„Jak bardzo ufa Pan/Pani prezydentowi Karolowi Nawrockiemu?” – takie pytanie zadano uczestnikom badania, które zostało przeprowadzone w okresie od 10 do 12 kwietnia metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych) na panelu 1015 respondentów.

Reklama Reklama

Odpowiedź „zdecydowanie ufam” wybrało 16,9 proc. ankietowanych, czyli jedna na sześć osób, natomiast opcję „raczej ufam” wskazało 19 proc. pytanych, czyli prawie co piąta osoba.

Sondaż zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego. Więcej odpowiedzi negatywnych niż pozytywnych

Ankietowani częściej wskazywali na brak zaufania do głowy państwa, przy czym „zdecydowanie” Karolowi Nawrockiemu nie ufa więcej niż co czwarty respondent (27,1 proc.), a „raczej” nie ufa mniej więcej co ósmy (11,9 proc.).

W sumie zaufanie do prezydenta w sondażu zadeklarowało 35,9 proc. uczestników, a brak zaufania – 39 proc. (negatywnych wskazań było o 3,1 pkt. proc. więcej niż pozytywnych).

Prezydent Karol Nawrocki na uroczystościach w Muzeum Katyńskim w Warszawie, upamiętniających Ofiary Zbrodni Katyńskiej Foto: PAP/Albert Zawada

Co piąty (20,9 proc.) ankietowany odparł, że ani ufa, ani nie ufa Karolowi Nawrockiemu, zaś co 24 (4,2 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Zaufanie do Karola Nawrockiego. Co pokazują sondaże?

Jednocześnie według ostatnich badań prezydent Nawrocki pozostaje liderem rankingów zaufania. Przeprowadzony 27 i 28 marca sondaż IBRiS dla PAP pokazywał, że w tym miesiącu działalność głowy państwa pozytywnie oceniło 50 proc. badanych, a negatywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się 46 proc. uczestników badania, zaś 4 proc. ankietowanych nie miało zdania. Wyniki badania wskazywały na spadek zaufania do Nawrockiego w marcu o 3 pkt. proc. w porównaniu z lutym, ale wzrost o 2 pkt. w porównaniu z badaniem ze stycznia.

Prezydent Karol Nawrocki - najważniejsze daty Foto: PAP

Z kolei w opublikowanym pod koniec marca sondażu zaufania dla polityków przygotowanym przez IBRiS dla Onetu, prezydent prowadził, a jego przewaga nad drugim w zestawieniu ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim wzrosła. Z badania wynikało, że Karolowi Nawrockiemu ufa 46,3 proc. badanych, przy czym „zdecydowanie” 28,9 proc. respondentów, a „raczej” 17,4 proc.

W stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca poziom zaufania do prezydenta zmniejszył się o 2,5 pkt. proc. Brak zaufania do prezydenta deklarowało 46,7 proc. badanych (36,1 proc. nie ufało mu „zdecydowanie”, a 10,6 proc. „raczej”). Poziom nieufności wobec prezydenta wzrósł o 3,9 punktu proc. Dla porównania, zaufanie do Sikorskiego deklarowało w tym sondażu 42,6 proc. badanych, a brak zaufania – 46,2 proc. Trzeci w rankingu premier Donald Tusk miał 41 proc. wskazań pozytywnych i 49,5 negatywnych.

W ostatnim tygodniu marca opublikowano także wyniki cyklicznego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), w którym ankietowani pytani są o to, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego. Marcowe badanie OGB pokazało, że do 47,4 proc. spadła liczba osób dobrze oceniających głowę państwa, co w porównaniu z lutym oznacza spadek o 1,4 pkt. proc. Liczba ocen negatywnych zwiększyła się przy tym o 2,5 pkt. proc. – źle Nawrockiego oceniało 38,9 proc. Polaków. Co siódmy uczestnik sondażu (13,7 proc.) pytany o ocenę prezydenta wybrał odpowiedź „ani dobrze, ani źle”.