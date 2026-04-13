Po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów wiadomo, że Péter Magyar i jego partia Tisza zdobędą większość konstytucyjną po niedzielnych wyborach na Węgrzech – obecnie mogą liczyć na 138 głosów (większość konstytucyjna to 133 mandaty). Oznacza to utratę władzy po 16 latach przez Fidesz Viktora Orbána.

Do wyników wyborów na Węgrzech odniósł się prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki: Suwerenny wybór narodu węgierskiego

- To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluję zwycięstwa w wyborach. 1000-letnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać, to jest ponad wybory parlamentarne - powiedział w rozmowie z Polsat News prezydent Karol Nawrocki. - To suwerenny wybór narodu węgierskiego - dodał.

