Do wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie doszło 23 marca. W stolicy Węgier prezydent przeprowadził ponadgodzinną rozmowę z premierem Viktorem Orbánem. Wizyta głowy państwa, według jego otoczenia, miała na celu realizację polskich interesów, jednak odbywała się wbrew rekomendacji rządu Donalda Tuska. „Powiedz mi jakich masz przyjaciół a powiem ci kim jesteś” – napisał na platformie X szef MSZ Radosław Sikorski, opatrując komentarz zdjęciem Nawrockiego z Orbánem.

O stosunek Polaków do podróży Nawrockiego na Węgry zapytał portal Wirtualna Polska w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys. Wśród ankietowanych największą grupę – 44,7 proc. – stanowili krytycy wizyty, z czego 28,2 proc. stanowiły oceny zdecydowanie negatywne, a 16,5 proc. – raczej negatywne.

Odmiennego zdania było 36,5 proc. respondentów – 21,4 proc. oceniło ją zdecydowanie pozytywnie, a 15,1 proc. raczej pozytywnie. Niemal co piąty odpowiadający nie miał zdania w tej sprawie.

Sondaż: Sympatie partyjne dyktują Polakom ocenę działań prezydenta

Szczegółowe wyniki wskazują, że ocena wizyty Nawrockiego w Budapeszcie jest niemal w pełni zależna od preferencji politycznych. Wśród zwolenników partii należących do koalicji rządzącej negatywne oceny stanowiły 91 proc., a pozytywne (wyłącznie „raczej”) – tylko 5 proc. Natomiast wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w zdecydowanej większości poparli spotkanie polskiego prezydenta z premierem Węgier (83 proc. przy 7 proc. ocen negatywnych). Podobnego zdania były elektoraty Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Tu negatywnie rozmowy Nawrockiego z Orbánem oceniło zaledwie 3 proc. pytanych, pozytywnie – 72 proc. Sporą grupę stanowiły osoby niezdecydowane (25 proc.).

Wśród osób, które nie są zdecydowane, na którą partię głosować albo nie uczestniczą w wyborach, dominował brak sprecyzowanej opinii (44 proc.), przy czym w pozostałej części tej grupy odnotowano wyższy odsetek ocen przychylnych (32 proc.) niż krytycznych (23 proc.).

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 27-29 marca 2026 r. na próbie 1000 osób metodą CAWI/CATI.