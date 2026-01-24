Co oznacza dla Gazy oraz ładu międzynarodowego w ogóle powołanie Rady Pokoju Donalda Trumpa?

Nie jest pewne, czy Rada Pokoju okaże się sukcesem dla jej inicjatora, prezydenta USA i czy przyniesie realne konsekwencje. Tryb jej powołania wpisuje się jednak w działania omijające przyjęte standardy współpracy międzynarodowej i jest sprzeczny z kulturą dyplomacji wielostronnej. Co prawda, powołanie Rady Pokoju zostało przewidziane w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803 z listopada 2025 r., jednak w praktyce mandat instytucji międzynarodowych jest najczęściej wynikiem negocjacji zainteresowanych państw.

W tym przypadku chodzi o inicjatywę ogłoszoną jednostronnie bez procedur zapewniających przejrzystość. Prezydent Donald Trump ma być przewodniczącym i dożywotnim członkiem Rady. Ponadto członkostwo ma charakter selektywny i uznaniowy, a zaproszeniom wystosowywanym do przedstawicieli państw towarzyszy narracja presji, o czym przekonał się m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, który jako pierwszy odmówił udziału w inicjatywie. Demokratyczni przywódcy obawiają się powstania alternatywnych rozwiązań wobec tych przyjętych po II wojnie światowej, zwłaszcza w obszarze kompetencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

A czy w samej tylko kwestii pokoju w Strefie Gazy może Rada Pokoju okazać się skuteczna?

W dokumencie ją inaugurującym nie pojawia się termin „Strefa Gazy”. Rada ma promować stabilność i zapewniać pokój, a do przedsięwzięcia zostali zaproszeni także indywidualni przedstawiciele biznesu i polityki, jak były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, zięć Trumpa Jared Kushner, prezes Banku Światowego Yakir Gabay czy też miliarder Marc Rowan.

Misji „promowania pokoju” będzie towarzyszyć generowanie zysków dla określonych elit. Wybór członków Rady nie jest przypadkowy. Silne związki prezydenta Trumpa z biznesem uwidoczniły się m.in. przy okazji działań podejmowanych w Wenezueli czy też Ukrainie. Mam na myśli amerykańskie starania dotyczące wydobycia ukraińskich surowców, np. litu. Podobnych wzorców można się spodziewać przy ewentualnych inwestycjach w Gazie.