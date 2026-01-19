Władze w Nikozji ogłosiły, że nagranie jest „nieuczciwym montażem” i poprosiły o pomoc służby kilku zachodnich państw. Od razu też powiązały je z rozpoczęciem 1 stycznia przez Cypr przewodnictwa w Unii Europejskiej. Podejrzenia o autorstwo nagrania od razu padły na Moskwę.

Miejscowy rosyjski ambasador niczemu nie zaprzeczył, za to udzielił wywiadu agencji TASS. A w nim wyraził nadzieję, że cypryjskie władze będą „zachęcać innych członków Unii do przyjęcia nowego, bardziej pragmatycznego i odpowiedzialnego podejścia do Moskwy”.

Ambasador – generał i nieboszczyk w ambasadzie

Ambasador Murat Ziazikow (generał w stanie spoczynku i były prezydent autonomicznej Inguszetii w latach 2002-2008) znalazł czas na takie wypowiedzi, mimo że miał ogromny kłopot w swojej własnej placówce. Znaleziono tam martwego dyplomatę Aleksieja Panowa. Według nieoficjalnych informacji był on szyfrantem pracującym dla rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) o bardzo rozległych – jak na dyplomatę tak niskiej rangi – i zaskakujących kontaktach.

Rosyjscy dziennikarze śledczy uzyskali dostęp do bilingów jego rozmów komórkowych w Moskwie latem ubiegłego roku, przed samym wyjazdem na placówkę. Okazało się, że przyszły szyfrant dzwonił do ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, dwóch jego zastępców oraz rosyjskich ambasadorów w Mołdawii i Węgrzech. Nawet jego praca w służbie wywiadu nie wyjaśnia tak rozległych znajomości.

Według nieoficjalnych informacji Panow popełnił samobójstwo w swoim gabinecie w ambasadzie trzy dni przed opublikowaniem nagrania z cypryjskimi politykami. Policja w Nikozji twierdzi, że nie ma dowodów świadczących o tym, by obie te sprawy się łączyły.