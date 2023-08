Mimo, iż „zdrowym ludziom jest strasznie” gdy jadą do Europy, to żona Naryszkina, Tatiana często nas odwiedza, by zrobić zakupy. W kwietniu dziennikarze zauważyli ją w Paryżu i sfotografowali w Mercedesie klasy S (wartym ok. 100 tys. dolarów), a należącym do rosyjskiej ambasady we Francji.

Z kolei córka Naryszkina – nie zważając na „zboczeńców i biomechanoidy” – lubi wypoczywać w kurortach Włoch i Grecji.

Członkowie rodziny szefa rosyjskiego wywiadu – jednego z najbliższych współpracowników i przyjaciół prezydenta Putina, z którym uczył się w jednej szkole KGB – nie są objęci sankcjami. On sam jednak trafił na sanacyjną listę już w 2014 roku, po rosyjskiej agresji na Krym. Był wtedy przewodniczącym rosyjskiego parlamentu.